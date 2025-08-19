Meteoroloji'den bölge bölge uyarı geldi! Hem yağmur var hem sıcak: Marmara'yı da vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.