NATO Şampiyonasında Türkiye fırtına gibi esti! Birinci oldular
Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, Polonya’da düzenlenen 35. NATO Satranç Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. 17 ülkeden 23 takımın katıldığı turnuvada, büyükusta (GM) Muhammed Batuhan Daştan bireysel kategoride birincilik, usta (IM) Ataberk Eren ise ikincilik elde etti. Daştan ayrıca yıldırım hamle kategorisinde de zirveye çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Polonya’da düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden 23 takım katıldı.
Büyükusta (GM) Muhammed Batuhan Daştan, uluslararası ustalar (IM) Ataberk Eren ve Deniz Özen, FIDE ustası (FM) Emre Emin Dedebaş, usta adayı (CM) Muhammed Kaan Bacak ve Tolga Akın'dan oluşan TSK Spor Gücü, turnuvada takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Bireysel kategoride GM Muhammed Batuhan Daştan 6.5 puanla birinci, IM Ataberk Eren 6 puanla 2. oldu. Muhammed Batuhan Daştan, bireysel yıldırım hamle kategorisinde de ilk sırada yer aldı.
