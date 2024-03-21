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Haberler > Yaşam > Nefes kesen anlar! Snowboard ile Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı

Nefes kesen anlar! Snowboard ile Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kars’ta hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden snowboard ile atlayarak bir ilk imza attı. Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi.

Dünyanın en iyi dört tren rotası arasında gösterilen Ankara-Kars güzergahında bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, snowboardla hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı.

İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Kars’ta bulunan ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, hazırlanan özel pistte Kars’tan Ankara’ya hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı. Kars Valiliği’nin davetlisi olarak kentte bulunan Süleyman Atlı’nın tren üzerinden atlayışını Kars Valiliği sosyal medya hesabında paylaştı.

Nefes kesen anlar! Snowboard ile Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı - 1. Resim

BİR İLKE İMZA ATTI

Kars Valiliğinin, “Kars'ta bir ilk, belki de dünyada. İlklerin şehri Kars'ta bir ilk daha yaşandı. Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta Doğu Ekspresinin üzerinden snowboarduyla atlayarak ilklerin şehri Kars'ta bir ilke imza attı” başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada bir anda binlerce beğeni aldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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