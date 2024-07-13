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Haberler > Yaşam > Nem İstanbulluyu uyutmadı! Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı

Nem İstanbulluyu uyutmadı! Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı

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Nem İstanbulluyu uyutmadı! Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı

Yaşam Haberleri

İstanbul'da nem oranı son haftalarda rekor seviyelere ulaşarak yüzde 90'ın üzerine çıktı. Nefes almanın zorlaştığı ilçelerin başında Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik gelirken uzmanlar vatandaşları uyarıp yüksek nem oranlarının devam edeceğini bildirdi. 

Sıcaklık arttı, nemle birlikte vatandaşlar nefessiz kaldı. Özellikle İstanbullu yüksek nemden adeta nefessiz kaldı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, şehirdeki nem oranı kritik seviyenin üzerine çıktı. Bu yüksek nem oranı, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir.

Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik başta olmak üzere şehrin ilçelerinde nem oranı geceleri yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor.

NEM ORANLARININ ARTMASINDAKİ ETKENLER

Uzmanlar, nemin oluşmasındaki en büyük etkenin coğrafi yapı olduğuna dikkat çekiyor. Şehirdeki ormanlık alanlar, göller, göletler ve deniz gibi su kaynakları, şehrin rüzgâra kapalı ya da açık olması, binaların yapısı ve yüksekliği, yeşil alanların miktarı nemin oluşumunu etkileyen başlıca faktörler arasında.

Nem İstanbulluyu uyutmadı! Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı - 1. Resim

Haber Global'de yer alan habere göre; İstanbul'da insan yoğunluğunun yüksek olması da atmosfere fazla sera gazı yayılmasına neden oluyor. Bu durum, şehirdeki sıcaklıkların artmasına ve nem oranının yükselmesine yol açıyor.

YÜKSEK NEM DEVAM EDECEK

Vatandaşlar, yüksek nem oranına karşı önlem almaya çağrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların serin ve klimalı ortamlarda kalmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler giyilmesi öneriliyor.

Nem İstanbulluyu uyutmadı! Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik için uyarı - 2. Resim

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de yüksek nem oranlarının devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı ve güneşten korunma yolları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sonuç olarak, İstanbul'da artan nem oranı, hem sağlık hem de günlük yaşam açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar ve yetkililer, vatandaşları bu zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
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