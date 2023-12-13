Öfkeli dedeler kahvede çarpıştı! Istakalar havada uçtu

13 Aralık 2023 22:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 22:42

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla Milas ilçe merkezindeki bir kıraathanede dört emeklinin okey keyfi kötü bitti. Masada bulunanlardan birinin yavaş taş atması üzerine çıkan tartışma kavga dönüştü.

ISTAKALAR HAVADA UÇUŞTU

Dedelerden biri, bağırıp ıstakayla hafif şekilde vurdu. Ardından ortalık karıştı. Diğerinin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine ıstakalar havada uçuştu. Bir tanesi ise olan biteni sakin şekilde seyretti. Araya garsonun girmesiyle olay yatıştırıldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE...

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.