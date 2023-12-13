Öfkeli dedeler kahvede çarpıştı! Istakalar havada uçtu
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında tartışma çıktı. Birbirlerine ıstakalarla saldıran şahısların kavgası kameralara yansıdı. Hafif yaralanan öfkeli dedeler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
Muğla Milas ilçe merkezindeki bir kıraathanede dört emeklinin okey keyfi kötü bitti. Masada bulunanlardan birinin yavaş taş atması üzerine çıkan tartışma kavga dönüştü.
ISTAKALAR HAVADA UÇUŞTU
Dedelerden biri, bağırıp ıstakayla hafif şekilde vurdu. Ardından ortalık karıştı. Diğerinin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine ıstakalar havada uçuştu. Bir tanesi ise olan biteni sakin şekilde seyretti. Araya garsonun girmesiyle olay yatıştırıldı.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE...
Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.