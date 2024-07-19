Raşide Arvas Güner dualarla defnedildi
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin torunlarından, Hicret annenin kızı eczacı Fatih Güner’in hanımefendisi, gazetemizin eski yazarlarından merhum Mehmed Sait Arvas’ın kız kardeşi Raşide Arvas Güner tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Merhumenin cenazesi dün öğle vakti, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde Abdulcelil Arvas Hocaefendi’nin kıldırdığı cenaze namazından sonra Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi. Merhumeye Allahü teâlâ’dan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi