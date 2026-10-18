Sadece Elazığ’da var, kuruyemişte bir ilk! Vişneli ceviz için seri üretime başladı
Elazığ'da badem şekeri ustası ve işverenin ortaklaşa ürettiği cevizli şekerin ardından yeni lezzet vişneli ceviz, büyük ilgi topladı. Yeni tat vişneli cevizin üretimine başladıklarını belirten işletme sahibi İhsan Çakmak “İlk defa da vişneli ceviz şekerini ürettik. Ar-Ge çalışmalarından sonra böyle bir ürün ortaya çıkardık. Halkımız tarafından bayağı beğenildi” dedi.
YENİ LEZZET: VİŞNELİ CEVİZ
Elazığ'da geçtiğimiz günlerde badem şekerinden esinlenerek cevizli şekeri üreten işletmeci İhsan Çakmak, bir yeni lezzete daha imza attı. Çakmak, bu sefer de vişneli badem şekerinden yola çıkarak vişneli ceviz yapmaya karar verdi.
SERİ ÜRETİME BAŞLADI
Cevizli şekeri yaptıktan sonra Türkiye'nin farklı illerinden sipariş almaya başlayan Çakmak, yeni tat olan vişneli cevizin üretimine başladı. Ceviz ile vişneyi karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen vişneli ceviz için, halkın güzel tepkilerinin ardından seri üretimine geçildi.
“İLK DEFA ÜRETTİK”
Ceviz şekerinden sonra ürün çeşitliliğine vişneli ceviz şekerini de eklediklerini aktaran İhsan Çakmak, şöyle konuştu:
Vişneli badem şekerinden sonra cevizli şekerin de üretimi yapıldı. Elazığ'ın tescilli ürünü olan yerli vişnesi, yerli ceviz, yerli pancar şekeri ve karaçalı suyuyla yaptığımız doğal lezzet müşterilerimizin ve halkımızın büyük beğenisini topladı. Elazığ'da ceviz şekerini yaptıktan sonra ilk defa da vişneli ceviz şekerini ürettik. Ar-Ge çalışmalarından sonra böyle bir ürün ortaya çıkardık. Halkımız tarafından bayağı beğenildi.
“SADECE KENDİ ŞUBELERİMİZDE SATIŞI VAR”
Yeni lezzeti beğenilmesinin ardından satışa sunduklarını belirten Çakmak “Vatandaşların vişneye olan talebinden dolayı vişneli cevize de bayağı bir güzel tepki aldık. Vişneli cevizde vişnenin tadını öne çıkaran tatlı ve ekşinin dengeli bir lezzet haline gelmesini önemsedik. Şu anda sadece kendi şubelerimizde satışı var. En kısa sürede tüm Türkiye'ye göndermeyi hedefliyoruz" dedi.