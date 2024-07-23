Sağanaklar başlıyor, hava sıcaklığı 8 derece azalıyor

Afrika ve Basra sıcaklıklarının hüküm sürdüğü Türkiye yavaş yavaş serinlemeye başlıyor. Bu hafta sağanaklarla beraber sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonuna doğru özellikle iç kesimlerde 7-8 derece düşüp yağışlı havanın hâkim olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklarınyarından itibaren azalacağına işaret ederek “Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz” diye konuştu. Özdemirci, İç Anadolu Bölgesi’nde 35-36 derece seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32 ve cumartesi gününden sonra 28-29 dereceye kadar ineceğini aktardı. Sıcaklık düşüşünün özellikle yurdun iç kesimlerinde yaşanacağını vurgulayan Özdemirci, sahil kesimlerinde sıcaklıkların sadece 1-2 derece azalacağını bildirdi. Bugün Marmara’nın batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklarla sağanak beklendiğini anlatan Özdemirci, şunları kaydetti: Yarın sağanağın etki alanı genişleyecek, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz’in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Öte yandan Aydın ve Denizli’de 42-43, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor.

İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini dile getiren Özdemirci, üç gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece ise 25-26 derece arasında seyretmesinin beklendiğini söyledi.

İşte il il gün boyu beklenen hava sıcaklıkları...

MARMARA

Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 33°C

Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 26°C, 33°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 23°C, 35°C

Az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Göller yöresi, Toroslar mevkisi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA 23°C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara ve Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 16°C, 34°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 23°C, 30°C

Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS 13°C, 27°C

Az bulutlu

MALATYA 21°C, 38°C

Az bulutlu

VAN 16°C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 42°C

Az bulutlu ve açık