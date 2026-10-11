Çorum'da iş yerinin kapattıktan sonra oğluyla üniversite öğrenci olmak konusunda şakalaşan babanın hayali gerçek oldu. 57 yaşında sınava girerek üniversiteyi kazanan Vahap Akyol, 19 yaşındaki oğlu ile aynı kampüste öğrenci olmayı başardı.

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Çorum’da yaşayan 57 yaşındaki baba, şakayla başlayan konuşmanın ciddileşmesi üzerine girdiği sınavları kazanarak oğluyla aynı üniversitede eğitim görmeye başladı. Hitit Üniversitesinde farklı bölümlerde eğitim görene baba ve 19 yaşındaki oğlu her gün birlikte kampüse gidiyor.

Şakayla başladı gerçeğe dönüştü! 57 yaşında, oğlu ile aynı kampüste öğrenci oldu

HER ŞEY ŞAKAYLA BAŞLADI

Çorum’da yaşayan 57 yaşındaki Vahap Akyol, iş yerini kapattıktan sonra Hitit Üniversitesinde eğitim gören 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol'a, artık boş vakti olduğunu ve birlikte üniversite eğitimi alabileceklerini söyledi. Şakayla başlayan konuşma gerçeğe dönüştü. Daha sonra sınavlara giren Vahap Akyol, Hitit Üniversitesi Ekolojik Bina Teknikerliği Bölümüne yerleşti. Vahap Akyol, aynı üniversitenin İnşaat Bölümü 2. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören oğlu Yiğithan Akyol ile birlikte aynı çatı altında öğrenim görüyor. Kampüste oğluyla vakit geçiren, ders aralarında çay içip sohbet eden baba Akyol, azmiyle genç öğrencilere de örnek oluyor.

Şakayla başladı gerçeğe dönüştü! 57 yaşında, oğlu ile aynı kampüste öğrenci oldu

"EN BÜYÜK DESTEĞİM DE OĞLUM"

Üniversite eğitimi serüveninin oğluyla yaptığı konuşmayla başladığını belirten Vahap Akyol, "Geçen sene iş yerimi kapattım. Oğlum bu üniversitede okuyordu. 'Olmazsa ben de üniversiteye kayıt olayım, birlikte okuruz' dedim. Şaka vari başlayan bir konuşmaydı. Sonra yılbaşında sınav müracaatımızı yaptık. Sınavlara girdik, kazandık. Bugün oğlumla okul arkadaşı olarak aynı üniversitedeyim. O 2. sınıf, ben 1. sınıf olarak yeni eğitim dönemine başladık. Eğitim sürecine adapte olmakta biraz zorlandıydım ama bu 3. haftaya başladık, ınları aştık. Arkadaşlar da sağ olsunlar, adaptasyon sağlamam için bana yardımcı oldular. Ben de topluma uyan bir insanım. Konuşarak, anlaşarak güzel bir arkadaşlık ilişkisi içerisinde devam ediyoruz. Bilmediğimiz yerde de bana yardımcı oluyorlar. Tabii 40 sene öncesinden kalan, unuttuğumuz bilgiler var. Onları bilemediğim zaman arkadaşlarımdan destek alıyorum. En büyük desteğim de oğlum. Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği bölümü Türkiye'de 9 üniversitede var. Bunlardan bir tanesi de Hint Üniversitesinde. Araştırdığımda bu bölümü görünce yazmak istedim. 'Doğayla uyumlu binalar, sürdürülebilir ve dönüşebilir ürünleri doğaya uygun binaları nasıl yaparız' düşüncesiyle çevreci bir yaklaşımla olaylara baktığım için de hoşuma gitti. Bu bölümü tercih ettim" dedi.

Şakayla başladı gerçeğe dönüştü! 57 yaşında, oğlu ile aynı kampüste öğrenci oldu

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"BU ÇATI ALTINDA BABAMLA BİRLİKTE EĞİTİM ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Babasıyla birlikte aynı üniversitede okumanın farklı duygular hissettirdiğini ifade eden Yiğithan Akyol da, "Bir gün babamla şakalaşırken, 'ben de okula gelmek istiyorum, okula kayıt yaptırayım birlikte gidelim' tarzında konuşmalar geçti. Bunun neticesinde babama üniversite sınavının başvuru sürecini anlattım. Nasıl başvurulacağını, nasıl sınava gireceğini anlattım. Başvuru açıldığı zaman babamı kayıt yaptırdık. Babam sınava girdi ve sınavda da başarılı bir şekilde okulun bölümüne gelmiş oldu. Bu çatı altında birlikte eğitim görüyoruz, aynı sırayı paylaşıyoruz. Teneffüslerde, molalarda sürekli vakit geçiriyoruz, birlikte oluyoruz. Ders hakkında konuşuyoruz, birlikte çay, kahve içiyoruz. Boş vakitlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. O şekilde okulumuza gelip gidiyoruz. Birçok insan babasıyla pek anlaşamaz. Fakat birlikte eğitim görmek, birlikte bir iş başarmak çok farklı bir duygu. Ben de birlikte bu çatı altında babamla birlikte eğitim aldığımız için çok mutluyum. Okumanın gerçekten yaşı yok. 57 yaşındaki babamla birlikte okuyabiliyorsak sizler de yapabilir" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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