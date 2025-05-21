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Sevindiren kare... Tuğgeneralden müftü İmamoğlu’na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sevindiren kare... Tuğgeneralden müftü İmamoğlu’na ziyaret
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde karşılıklı iyi dilekler ifade edilirken, kurumlar arası iş birliği ve toplumsal değerler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Tuğgeneral Dağlı’ya teşekkür ederek, kamu kurumları arasındaki bu tür temasların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Sevindiren kare... Tuğgeneralden müftü İmamoğlu’na ziyaret - 1. Resim

Samimi bir atmosferde geçen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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