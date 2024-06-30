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Sıcak havalara dikkat! Telefonunuzu yüzde 80 şarj edin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sıcak havalara dikkat! Telefonunuzu yüzde 80 şarj edin

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de her yıl yüz binlerce cep telefonu bozuluyor ve bazıları yangınlara sebep olabiliyor. Uzmanlar lityum iyon pilli cep telefonların özellikle sıcak havalarda yangına davetiye çıkardığını belirterek kullanıcıları uyarıyor.

Lityum iyon pilli cep telefonlarının çalışırken ısı ürettiğine dikkati çeken İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan “Bu tür cihazların normal çalışma sıcaklığı 5-40 derece arasında. Ancak sıcaklık 50-60 dereceyi aştığında tehlike sınırına giriyor. Bu sınıra gelindiğinde telefonların kendi güvenlik sistemleri devreye girse de kimi durumlarda özellikle sıcak bölgelerde, cep telefonlarının yangın ve patlama riski söz konusu olabiliyor” dedi.

Uçan, aşırı ısınma durumunda yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

Telefonun pilini yüzde 80 dolacak şekilde şarj edin.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın.

Kullanmadığınız uygulamaları silin.

Uçak modunu kullanın.

Güvenilir bir virüs programı indirin.

Güç tasarrufu modunu kapatın.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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