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Sıcaktan bunalan, doğal kaynak sularına akın etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcaktan bunalan, doğal kaynak sularına akın etti!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da aşırı sıcaktan kaçan ve bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, doğal kaynak sularına giderek serinlemeyi tercih etti.

Sıcak havaların etkili olduğu Hatay'da termometreler gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyunda serinledi. Yıllardan beri akmaya devam eden kaynak suyu, sıcaktan bunalanların uğrak noktası oluyor.

Sıcaktan bunalan, doğal kaynak sularına akın etti! - 1. Resim
"BİLMEYENLER VARSA GELMELERİNİ TAVSİYE EDERİM"

Sıcaktan kaçarak doğal kaynak suyunda serinleyen 21 yaşındaki Kaan Özen, "İstanbul'dan geliyorum. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmeye gittik. Oradan da malum, hava çok sıcak olduğu için Hatay'a, buraya yüzmeye geldik. Burası Sarıseki ılıca gerçekten çok güzel. Bilmeyenler varsa gelmelerini tavsiye ederim. Hava gerçekten çok sıcak" ifadelerini kullandı.

Sıcaktan bunalan, doğal kaynak sularına akın etti! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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