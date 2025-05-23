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Şimdiye kadar yakalananların en büyüğü! Bulan da gören de şaşkın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gemlik Körfezi’nde akşam saatlerinde şimdiye kadar yakalanan en büyük ıstakoz, Gemlik İskelesi’nde ağlara takıldı. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki dev ıstakoz, bölge balıkçıları arasında büyük heyecan oluşturdu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ava çıkan balıkçılar, şimdiye kadar yakalanan en büyük ıstakozu olduğunu belirtti.

BURSA'DA SATILACAK

2 kilogram ağırlığındaki ıstakozun Gemlik Körfezi’nde nadir görüldüğü belirtilirken, yakalanan ıstakozun satışa sunulmak üzere Bursa’ya gönderildiği öğrenildi.

Şimdiye kadar yakalananların en büyüğü! Bulan da gören de şaşkın - 1. Resim

Bölge halkı, deniz ürünleri açısından zengin olan körfezin bu tür sürprizlerle balıkçılığın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Şimdiye kadar yakalananların en büyüğü! Bulan da gören de şaşkın - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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