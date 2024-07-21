Şişli'de korkutan yangın! Alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi

Şişli'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmaması teselli oldu.

İstanbul Şişli Teşvikiye Mahallesinde saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre 4 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan daire henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yangını fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri ise tedbir amacıyla bahçeye indi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"EŞİM UYANDIRDI, APAR TOPAR AŞAĞIYA İNDİK"

Yangın sırasında evinde uyuduğunu söyleyen Resul Çelikol, "Ben öbür odada uyuyordum eşim uyandırdı, apar topar aşağıya indik. Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının başladığı evin sahiplerini tanımıyorum. Ben burada 3 senedir oturuyorum" ifadelerini kullandı.