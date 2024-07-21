İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler korkutucu derecede ilerliyor
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
İstanbul'un ünlü Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor. Pendik'teki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Anbean takip edilen yangında alevlerin Pendik'teki yerleşim yerlerine doğru ilerlediği ifade edildi.
YANININ NEDENİ BİLİNMİYOR
İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda çıkan yanının nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililerin detaylar için kısa sürede açıklama yapması bekleniyor.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı