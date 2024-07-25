Son 35 günün en serin iki günü yaşanacak!

Kavurucu sıcaklar 35 günün ardından Marmara ve Batı Karadeniz'i terk etmeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, beklenen yağışların cuma günü başlayacağını pazar günü yurdu terk edeceğini söyledi. Öztel sıcaklıkların 28 dereceye kadar gerileceğini kaydedip "Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy, Çekmeköy, Ümraniye, Şile gibi ilçelerde olası su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var. Marmara'da ve Batı Karadeniz'de son 30-35 günün en serin 2 gününü yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcak ve rekor nem Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’yi terk ediyor.

Bugün Trakya, Eskişehir-Isparta-Ankara arasında geniş bir alan ve Mersin-Osmaniye’nin iç kesimlerinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı görülebilir.

İstanbul’a yakın yerlerde bugün gece yarısından sonra yağış olması tahmin ediliyor. Cuma günü ise İstanbul’un Karadeniz açıklarında uzun süreli ve kuvvetli yağmur beklentisi var.

İSTANBUL'UN BU 6 İLÇESİ DİKKAT!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy, Çekmeköy, Ümraniye, Şile gibi ilçelerde olası su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var, uyarısı yaptı.

İstanbul’da ayrıca yarın Avrupa yakası ve Boğaziçi çevresinde lokal olarak kuvvetli, ufak taneli dolu yağışı da içeren bulutlar gelişebilir.

Öztel cuma gecesine dikkat çekerek Ankara, İzmir ve Antalya'nın son meteorolojik değerlendirmelerini paylaştı:

Cuma gecesine kadar olan dönemde başkentte de birden fazla kuvvetli yağış görebiliriz. Ankara’nın güney ve güneybatı ilçeleri yağışlardan daha fazla etkilenecek.

İzmir’de henüz yağmur ihtimali yok, hava sıcaklıkları kıyı Ege’de 33-35°C’lerde seyrediyor. İç Ege’de ise yine 37 ila 40°C’lere tırmanıyor.

Antalya’da bu gece yarısına kadar yağmur ihtimali var, Antalya-Mersin arasında daha çok iç kesimler kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınlarına maruz kalabilir.

Antalya’daki gece kesildikten sonra bir süre yeni yağış yok ve hafta sonu sıcaklıklar Akdeniz’de yeniden 38°C’ye yükseliyor

Bugünlerde hissedilen sıcaklık su buharı nedeniyle 35°C’nin altına düşmüyor. Batı, güney, iç ve güneydoğu bölgelerimiz tarihlerinin en sıcak yaz mevsimini geçirirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu daha bulutlu ve daha serin kalabiliyor.

YAĞIŞLAR PAZAR SABAHI VEDA EDECEK

Sıcak denizlerin, soğuk hava girişleriyle karşılaşması her zaman şiddetli hava olayı potansiyeli doğurur. Bu geceden itibaren Marmara başta olmak üzere kuvvetli rüzgar, yer yer şiddetli yağmur ve olası dolu yağışlarına karşı tedbirli olmakta yarar var.

Beklenen yağışlar İstanbul’dan pazar sabahı ayrılmış olacak, hava sıcaklıkları 2 gün için 28-30°C’lere kadar gerileyecek. Marmara’da ve Batı Karadeniz’de son 30-35 günün en serin 2 gününü yaşayacağız.