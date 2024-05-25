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Su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti! Hataylı çiftçiler zarar görüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Asi Nehri, Tarımsal Sulama, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da görünümüyle dikkat çeken ve boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, Asi Nehri’nin üzerini kaplayarak adeta nehri görülmez hale getirdi. Nehrin etrafındaki çiftçiler sulamaya zarar verdiğini söylüyor.

Lübnan’da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kaplamaya başladı.

Su sümbülleri, Asi Nehri’nin Reyhanlı ilçesinden geçtiği kısmında adeta nehri görülmez hale getirdi. Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor.

İstilacı su sümbüllerinin su çekme oranının fazla olmasının tarımsal sulamaya da zarar verdiği biliniyor.

Su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti! Hataylı çiftçiler zarar görüyor - 1. Resim0

"BURAYA 2 AY ÖNCE GELDİĞİMDE SU AKIYORDU VE SU SÜMBÜLLERİ HİÇ YOKTU"

Su sümbüllerinin tarımsal sulamaya verdiği zarara değinen 46 yaşındaki Süleyman Çelik, “Buraya 2 ay önce geldiğimde su akıyordu ve su sümbülleri hiç yoktu. Şu an her yeri su sümbülü kaplamış. Bence bu su sümbülleri aşırı su çekiyorlardır. 2 ayda bu hale geldi. Şu anda suyu çok az görüyorum ama 2 ay önce çok su vardı. Güzel bir manzarası var ama suyu bitiriyor. Doğa için kötü bir şey. Su sümbüllerinin olmasından dolayı tarım arazilerine su yeterli gelmiyor. Çünkü su sümbülleri aşırı su çekiyor” dedi.

Su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti! Hataylı çiftçiler zarar görüyor - 2. Resim

"UÇSUZ BUCAKSIZ SU SÜMBÜLLERİ VAR"

Su sümbüllerinin suyu sömürdüklerini ifade eden 20 yaşındaki Mehmet Küreşoğlu, “Asi Nehri'nde bundan 2 ay önceye kadar su akıyordu. Yaz mevsimi başlangıcında gördüğünüz gibi su sümbülleri yavaş yavaş başlıyor. Bir anda suyu çektiği için çoğalıyor. Uçsuz bucaksız su sümbülleri var. Bu su sümbüllerinin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü ilerde tarım arazileri var. Su sümbülleri suyu sömürdüğü için su çekemiyorlar. Güzel bir görünümü var ama tarımcılara da zararı var” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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