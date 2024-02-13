Tam 102 yaşında! 5 çocuğu, 55 torunu var... Uzun yaşamın sırrını anlattı

Konya’da yaşayan 102 yaşındaki Hasan Yaşar, 5 çocuğu ve 55 torunu ile hayatını sürdürmeye devam ediyor. Birçok işini kendi yapan Yaşar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını anlattı.

Konya'nın Çumra ilçesinde nüfus kayıtlarına göre 1922 yılında dünyaya gelen Hasan Yaşar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı.

Konya'da eğitimini yarıda bırakarak mahallesine geri dönen, sonrasında ise tarlada çalışmaya başlayan Yaşar, 1942 yılında 3 yıl vatani görevini yaptı ve askerlik görevinin ardından evlendi. Yaşar, mahallede bulunduğu sırada muhtarlık, belediye azalığı daha sonra ise parti içerisinde çeşitli görevlerde bulundu.

"İSMET PAŞA VE CELAL BAYAR İLE GÖRÜŞTÜM"

Siyasi çalışmalar sırasında İsmet paşa ve Celal Bayar ile görüştüğünü anlatan Hasan Yaşar, "Askerlik zamanı geldi, 1942 yılında gittim. 1942 yılında da teskere aldım 3 yıl askerlik yaptım. Siyasete girdim, 1950 yılında muhtar azası oldum, belediye azası oldum, daha sonra ilçe teşkilatına girdim. Başkan vekili oldum partide de çalıştım o zamanlarda. Bu çalışmalarda İsmet paşa ile görüştüm, Celal Bayar ile görüştüm" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRINI ANLATTI

Evliliğinin 3’üncü yılında ilk çocuğunun olduğunu ve sağlıklı yaşamın sırrını anlatan 102 yaşındaki Yaşar, "Hiç alkol kullanmadım, sigara içmedim ve her zaman çalıştım. Eskiye göre de yaşam şimdi daha güzel. Sebebi de benim tarlam vardı bulunduğumuz yere 5 kilometre. Oraya öküz ile çift sürmeye giderdim. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi at bile yok, traktör ile gidiliyor 2 saatte sürüp geliyorlar. Hatta kendi de gitmiyor bir eleman tutuyor o hallediyor işleri" şeklinde konuştu.

"MENDERES HİÇBİR BAŞBAKAN GİBİ DEĞİLDİ"

Dönemin Başbakanı Adnan Menderes gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çalıştığını anlatan Hasan Yaşar, "Adnan Menderes hiç başbakan gibi değildi vatandaş gibi halkın arasındaydı. Beraber oturduk, çay, kahve içtik. Sürekli beraberdik. Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde halkın içinde. O günün şartlarına göre, şimdinin şartları daha zor. Sürekli uğraşıyor, zorluklara rağmen çalışıyor. Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.