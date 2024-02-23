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    • Haberler > Yaşam > Tarlada çalışan babaya dron şakası! Adam kaçacak delik aradı, izleyenler gülme krizine girdi

    Tarlada çalışan babaya dron şakası! Adam kaçacak delik aradı, izleyenler gülme krizine girdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Dron, Alanya, Çiftçi, Şaka, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'da çiftçi babasını ‘Dron görürsen onlarla iyi geçin, ilk köylülere saldırıyorlar' diyerek korkutan genç, yeni aldığı dronu tarlada çalışan babasının yanına yollayınca ortaya komik görüntüler çıktı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen baba, yavaş hareketlerle önce yere yattı, ardından traktörün altına saklandı. Görüntüleri sosyal medyada izleyenler kahkaha krizine girdi.

    Alanya ilçesinde yaşayan Hilmi Tunahan Karakaş (22), yeni aldığı dron sonrası Elmalı'da çiftçilik yapan 55 yaşındaki babası Mehmet Karakaş'a şaka yapmak istedi. Dron aldığını bilmeyen babasına, "Dron saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin" diye uyarıda bulunan Karakaş, ardından annesiyle birlikte ziyaret için Elmalı'ya gitti.

    TESLİM OLUR GİBİ YERE YATTI, TRAKTÖRÜN ALTINA SAKLANDI

    Karakaş, çalıştırdığı dronu tarlada çalışan babasının yanına yolladı. Dronu yanı başında görünce neye uğradığını şaşıran baba, bir süre adeta donakaldı. Oğlunun dedikleri aklına gelince yavaşça yere yatan baba, ardından traktörün altına saklandı. Bu sırada yanında bulunan akrabası yaşlı adam da Mehmet Karakaş'ın yaptıklarını görünce aynı şekilde yere yattı.

    Tarlada çalışan babaya dron şakası! Adam kaçacak delik aradı, izleyenler gülme krizine girdi - 1. Resim

    DERİN BİR "OH" ÇEKTİ

    Genç, dronu bu sefer traktör altında gizlenen babasının yanına kadar gönderdi. Korkusu daha da artan baba, cep telefonuyla yanına gelen dronu çekmeye başladı. Bu sırada dron traktöre çarpıp yere düştü. Oğlunun şaka yaptığını anlayan baba ise derin bir ‘oh' çekti. O anları sosyal medyada paylaşan gencin videosu viral oldu.

    Tarlada çalışan babaya dron şakası! Adam kaçacak delik aradı, izleyenler gülme krizine girdi - 2. Resim

    Tarlada çalışan babaya dron şakası! Adam kaçacak delik aradı, izleyenler gülme krizine girdi - 3. Resim

    Tarlada çalışan babaya dron şakası! Adam kaçacak delik aradı, izleyenler gülme krizine girdi - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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