Tartıştığı 14 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

Elazığ’da ortaokul öğrencileri arasında çıkan tartışmada bir öğrenci 14 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralayan öğrenci gözaltına alınırken, yaralanan öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Elazığ'da Kırklar Mahallesi'ndeki bir ortaokulun 8. sınıfında eğitim gören erkek öğrenciler arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan kavga dehşetle bitti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Edinilen bilgiye göre; öğrenciler Y.A. (14) ve M.P.K. (14), henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.P.K, bıçakla Y.A'yı yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci Y.A, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, M.P.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.