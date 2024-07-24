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Tır virajı alamadı, dorsesi yan yattı! Tonlarca ürün yola saçıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tır virajı alamadı, dorsesi yan yattı! Tonlarca ürün yola saçıldı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de virajı alamayan tırın dorsesi yan yattı. Aracın içindeki tonlarca ürün yola saçılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul Kağıthane'de saat 22.00 sıralarında Çağlayan Kavşağından Kağıthane Caddesine doğru seyir halinde olan tırın dorsesi, araç virajı döndüğü sırada yan yattı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Aracın hasar gördüğü kazada, tonlarca kuru bakliyat yola saçıldı.

TRAFİK KISA SÜREDE NORMALE DÖNDÜ

Yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, tırı ve yola saçılan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlatıldı. Tırın ve ürünlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Tır virajı alamadı, dorsesi yan yattı! Tonlarca ürün yola saçıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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