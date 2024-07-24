Tır virajı alamadı, dorsesi yan yattı! Tonlarca ürün yola saçıldı

Kağıthane'de virajı alamayan tırın dorsesi yan yattı. Aracın içindeki tonlarca ürün yola saçılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var

İstanbul Kağıthane'de saat 22.00 sıralarında Çağlayan Kavşağından Kağıthane Caddesine doğru seyir halinde olan tırın dorsesi, araç virajı döndüğü sırada yan yattı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Aracın hasar gördüğü kazada, tonlarca kuru bakliyat yola saçıldı.

TRAFİK KISA SÜREDE NORMALE DÖNDÜ

Yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, tırı ve yola saçılan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlatıldı. Tırın ve ürünlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.