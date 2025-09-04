Tonlarcası boş araziye atıldı! Vatandaşlar seçerek evlerine götürdü

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boş bir araziye atılan tonlarca kuru soğan tepki çekti. Çuvallarla atılan soğanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, ihbar üzerine Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler adrese gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerde çuvallardaki soğanların bir kısmının çürümeye başladığı, bir kısmınınsa halen sağlam olduğu belirlendi.

Soğanların boş araziye döküldüğünü gören bir vatandaş, "Yazık, geçerken gördüm. Yetime öksüze verseler böyle olmasaydı daha iyiydi. Günah yani şuna bir bakın" diyerek tepki gösterdi.

Soğanların atıldığı yere gelen bazı vatandaşlar bir kısmı çürümüş olan soğanlardan sağlam olanları çuvala doldurup götürürken, soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise araştırılıyor.