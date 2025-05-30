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Torul Baraj Gölü'nde alg patlaması! Rengi siyaha döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Torul Baraj Gölü&#039;nde alg patlaması! Rengi siyaha döndü
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'deki Torul Baraj Gölü'nün rengi alg patlaması sonucu siyaha döndü. Uzmanlardan açıklama geldi, sıcaklık artışı, günlerin uzaması, yoğun yağışlar ve tarımsal faaliyetler sonucu suya karışan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin etkisiyle oluşan alg patlamasından kaynaklanıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Torul Baraj Gölü'nde, son günlerde su yüzeyini kaplayan yoğun koyu tabaka dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür patlamaların genellikle yaklaşık iki hafta sürdüğünü, ardından gölün eski dengesine kavuştuğunu belirtiyor. Ancak alglerin uzun süreli çoğalmasının suya ışık girişini ve oksijen miktarını azaltarak ekosistemdeki canlıların yaşamını tehdit edebileceği ifade ediliyor.

"CANLILARI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR"

Torul Baraj Gölü'ndeki alg patlamasının her yıl mayıs aylarında meydana geldiğini ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akar, "Doğal sucul ekosistemlerde türlerin dağılımı genellikle dengelidir. Ancak bu dağılımı etkileyen birçok fiziksel ve kimyasal etken vardır. Özellikle alg gelişiminde sıcaklık ve ışık önemli rol oynar. Kış aylarında türler dengeli bir şekilde dağılırken, mayıs ayına doğru sıcaklıkların artması ve günlerin uzamasıyla birlikte ışıklanma süresinin çoğalması, sistemde bazı değişikliklere yol açar. Bu dönemde ayrıca, yoğun yağışlarla birlikte azotlu ve fosforlu bileşiklerin karasal yüzeylerden suya taşınması, alglerin çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur. Bu koşullara en iyi uyum sağlayan alg türleri, aşırı çoğalarak su yüzeyini tamamen kaplayacak hale gelebilir. Şu anki duruma baktığımızda, önceki yıllarda da benzer şekilde gözlemlediğimiz bu oluşumun yaklaşık iki hafta sürdüğü görülüyor. Bu sürecin ardından göl, normal ekosistem dengesine geri dönüyor. Özellikle bu dönemde yaşanan yoğun yağışlar, erozyonla taşınan maddeler, tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan azotlu ve fosforlu bileşiklerin suya karışması, alg patlamalarına yol açıyor. Bu patlamalar kısa vadede doğal bir süreç gibi görünse de, uzun vadede devam etmesi halinde ekosistemdeki diğer canlıları ciddi şekilde etkileyebilir. Suya ışık girişinin azalması, oksijen seviyelerinin düşmesi ve oksijensiz koşulların oluşması gibi etkiler, göldeki yaşamı tehdit eder hale gelir" dedi.

"BALIKÇILIK FAALİYETLERİNE DE ETKİSİ OLABİLİR"

Alg patlamasının yaklaşık 2 hafta süre boyunca devam ettiğini ancak bu sürenin uzaması halinde balıkçılık faaliyetlerinde de sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi. Bülent Akar, "Özellikle Torul ve Kürtün baraj göllerinde balıkçılık faaliyetlerinin yürütüldüğü göz önüne alındığında, bu durum balık popülasyonlarını ve dolayısıyla bölgedeki balıkçılığı da olumsuz etkileyebilir. Ancak önceki yıllardaki gözlemler, bu durumun genellikle kısa süreli olduğunu göstermektedir. Yine de nedenlerinin bilimsel olarak araştırılması, uzun vadeli etkilerin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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