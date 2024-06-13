Tren durdu, yüzlerce yolcu istasyonda kaldı!

Halkalı-Edirne seferini gerçekleştiren tren, yapımı devam eden hızlı tren hattının çalışmalarındaki aksaklıklar nedeniyle Çerkezköy istasyonunda durdu. İstasyondaki 300 yolcu, istasyon önüne getirilen otobüsler ile tren güzergahında bulunan şehirlere götürüldü.

İstanbul Halkalı Tren Garı'ndan hareket eden ve Edirne'ye gitmek üzere yola çıkan 12721 sefer sayılı tren, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Çerkezköy Tren İstasyonu'na geldiğinde durdu.

Yapımı devam eden Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Hattı çalışmalarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle hareket edemeyen trende bulunan yaklaşık 300 yolcu, istasyonda kaldı.

OTOBÜSLERLE GÖTÜRÜLDÜLER

Mağdur olan yolcular, istasyon önüne getirilen otobüsler ile tren güzergahında bulunan şehirlere götürüldü. 2 gündür yaşanan aksaklıklara tepki gösteren vatandaşlar, yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi ve hattın tamamlanması gerektiğini belirtti.