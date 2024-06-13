Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tren durdu, yüzlerce yolcu istasyonda kaldı!

Tren durdu, yüzlerce yolcu istasyonda kaldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Halkalı-Edirne seferini gerçekleştiren tren, yapımı devam eden hızlı tren hattının çalışmalarındaki aksaklıklar nedeniyle Çerkezköy istasyonunda durdu. İstasyondaki 300 yolcu, istasyon önüne getirilen otobüsler ile tren güzergahında bulunan şehirlere götürüldü.

İstanbul Halkalı Tren Garı'ndan hareket eden ve Edirne'ye gitmek üzere yola çıkan 12721 sefer sayılı tren, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Çerkezköy Tren İstasyonu'na geldiğinde durdu.

Yapımı devam eden Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Hattı çalışmalarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle hareket edemeyen trende bulunan yaklaşık 300 yolcu, istasyonda kaldı.

Tren durdu, yüzlerce yolcu istasyonda kaldı! - 1. Resim

OTOBÜSLERLE GÖTÜRÜLDÜLER

Mağdur olan yolcular, istasyon önüne getirilen otobüsler ile tren güzergahında bulunan şehirlere götürüldü. 2 gündür yaşanan aksaklıklara tepki gösteren vatandaşlar, yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi ve hattın tamamlanması gerektiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansman krizinin ortasındaki UNRWA, yardım için Türkiye'ye başvurduGöğüs kanseri yaşı düştü! Doktorlar bile konduramıyor, geç teşhis ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görenler hemen polisi aradı! Aracın içinde korkunç halde ölü bulundu - YaşamCinayet mi, intihar mı? Tabancayla vurulmuş halde bulunduEdirne'de çiftçiler hayvanları kurtarmak için canları pahasına alevlerin ortasına daldılar - YaşamHayvanları kurtarmak için alevlerin ortasına daldılarVegan denilen tiramisu ölümüne sebep olmuştu! Anna Bellisario davasındaki suçlular hapisten kurtuldu - Yaşam'Öldüren tramisu' davasında karar verildi!98 yaşında! Türkiye’den en yaşlı hacı adayı ile en küçük misafir buluştu - Yaşam98 yaşında! Türkiye’den en yaşlı hacı adayı ile en küçük misafir buluştuMısırlı hacı adayı ailenin en küçüğü Mekke'de vefat etti - YaşamMısırlı hacı adayı ailenin en küçüğü Mekke'de vefat ettiKâbe-i Muazzama'da sabah namazı! Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan hacı adayları Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi - YaşamMekke Ebrac el-Beyt Kuleleri'nden görüntülendi
Sonraki Haber Yükleniyor...