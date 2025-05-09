Türkiye bir ilki Rize'de başardı! Yılların çalışması sonuç verdi: Çaya öyle bir şey yaptılar ki dünya konuşacak...

Türkiye tarihinin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli siyah ve yeşil çayını Rize'de üretti. 2 yıldır çalışmaları süren çay hakkında bilgi veren yetkililer bunun sektörde çığır açacağını ifade etti.

Türkiye, Rize'de tarihinin ilkini yaşadı. Rize Ticaret Borsası Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'yle (ÇAYMER) birlikte 2010 yılında Araştırmacı Habib Koçal'ın çalışmaları sonuç verdi.

Uzun çalışmalar sonucunda bilimsel araştırmalarla desteklenmiş Türkiye'nin ilk bal genomlu ‘Probiyotikli ve Simbiyotikli Siyah ve Yeşil Çayı' geliştirildi.

2020'DE ADIM ATILDI

Geliştirilen çaylar 2020 yılında yurtdışında uluslararası akredite olan laboratuvarlarda 16s DNA ve ITS meta genom haritası çıkarıldı. Her bir ürün içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar çeşitliği ayrı ayrı sayısal değerlerde tamamlanarak 2020 yılından itibaren Patent Koruma kapsamına alındı.

Yapılan çalışmanın ardından ortaya çok değerli bir ürünün çıktığını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Yaklaşık laboratuvar kurulduğundan bugüne çay üzerine birçok çalışma ve geliştirmeler yaptık. Bugün piyasada yaklaşık 19 çeşit çayımız piyasada bundan 5-10 yıl öncesine bakarsak siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay vardı sadece. Şimdi ise dünyada üretilebilecek bütün çayların çeşitleri deneniyor ve piyasaya sürülüyor.

SAĞLIĞA FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

Daha neler yapılabilir mantığında giderken Habib Koçal arkadaşımız bu konuda çalışmalar yapmış. Probiyotik çaylar ve simbiyotikli çaylar şeklinde bir çalışma yapmış. Normalde piyasada bir markanın bu tip ürünleri var mikroorganizmalar yurtdışından getirilip burada çaya karıştırılıyor. Bunu değerli bulmamızın nedeni bal genomlu yani baldan üretilmesi. Bu tip mikroorganizmalarda probiyotik enzimleri çaya bulaştırarak çayın kalitesini arttırmak, sindirim sisteminde insan sağlığına fayda sağlayan ürünlerin daha ileri çıkması ve insan sağlığına faydalı olması çalışmalarına başlamıştı. Biz de laboratuvarımızda yaklaşık 1-2 yıldır bu arkadaşımızla beraber çalışmalarımızı sürdürdük.

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Ortaya gerçekten aynı ürünün probiyotikli olanıyla konvansiyonel olanını denediğimiz zaman içim kalitesi, tadı, rengiyle birlikte çok güzel bir ürün çıktı ortaya. Bu ürünü gördüğümüz zaman dedik ki bunu kamuoyuyla paylaşalım çünkü piyasada belki de insanların beklediği bir üründü" dedi.

SEKTÖRDE ÇIĞIR AÇACAK

Uluslararası laboratuvarlarda çalışmaları tamamlanan ürünün şimdi Recep Tayyip Erdoğan (RTEÜ) laboratuvarlarında daha da zenginleştirileceğini kaydeden Erdoğan "Daha henüz laboratuvar aşaması yeni tamamlanmış. Uluslararası laboratuvarlarda da denemeleri yapıldı.

Şimdi bir sonraki aşamaya geçtik. RETÜ laboratuvarımız ve bu arkadaşımız ile beraber bu çalışmayı zenginleştirip, hızlandırıp, inşallah en kısa zamanda ürüne çevireceğiz. Ben inanıyorum ki çay sektöründe çığır açacak bir ürün. Belki de Türkiye'nin içecek sektörü, Dünya açılacak olan çay sektörü de bundan çok büyük fayda görecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.