Türkiye'de nadir görülüyor, nesli tükenme tehlikesi var... Yaban kedisi cep telefonu ile görüntülendi

Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi... Anadolu parsı, sırtlan ile kapıştı

Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi... Anadolu parsı, sırtlan ile kapıştı

Türkiye'de nadir olarak görülen ve nesli tükenme tehlikesi olan yaban kedisi, Kahramanmaraş'ta bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, doğada az rastlanılan yaban kedisi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YABAN KEDİSİ CEP TELEFONU KAMERASINA YAKALANDI

Ceceli Mahallesi kırsalındaki evlerin bulunduğu bölgeye gelen kedi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kedi bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

İLK KEZ YABAN KEDİSİ GÖRDÜ

Kediyi görüntüleyen Muhammet Karaca, hayvanı görür görmez cep telefonu ile kayda girdiğini belirtti.

Görüntüyü, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine yolladığını ve 'Yaban kedisi' olduğunu öğrendiğini aktaran Karaca, bölgede ilk kez bir yaban kedisi gördüğünü ifade etti.

KÜÇÜK AMA YIRTICI, ÇOK ENDER GÖRÜLÜYOR

Karaca, "Küçük ama yırtıcı olan bu tür, sanırım bildiğimiz normal kedilerin atası. Mevcut kedilere göre biraz daha iri. Ormanda kendi başına avlanarak yaşıyor ve çok ender görülüyor. Daha önce buralarda görülmemişti." dedi.