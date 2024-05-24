Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi...  Anadolu parsı, sırtlan ile kapıştı

Koruma altına alınan Anadolu parsı, sırtlan ile karşı karşıya geldi. Türkiye'de daha önce hiçbir objektife yakalanmayan olayda Anadolu parsı ile sırtlanın kavga ettiği anlar anbean kaydedildi.

Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi... Şırnak’ın Silopi ilçesi tarafına bakan Cudi Dağı’nda termal kameralar tarafından Anadolu parsı ve sırtlanların kavgası kaydedildi. Daha önce hiçbir objektife yakalanmayan o anlar, termal kameraya yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Anadolu parsının yüksek kayalıklara çıkıp sırtlanlara saldırı hazırlığı içerisine girdiği ve sırtlanların da Anadolu parsına baktığı görülüyor.

Başka bir görüntüde ise, yine nesli tehlikede olan ve koruma altında olan su samurlarının neşeli görüntüleri görülüyor.

Kaymakam Koç o anları hesabında, "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi’ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar" notu ile paylaştı.