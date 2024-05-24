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Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi...  Anadolu parsı, sırtlan ile kapıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anadolu Parsı, Sırtlan, Termal Kamera, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Koruma altına alınan Anadolu parsı, sırtlan ile karşı karşıya geldi. Türkiye'de daha önce hiçbir objektife yakalanmayan olayda Anadolu parsı ile sırtlanın kavga ettiği anlar anbean kaydedildi.

Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi...  Şırnak’ın Silopi ilçesi tarafına bakan Cudi Dağı’nda termal kameralar tarafından Anadolu parsı ve sırtlanların kavgası kaydedildi. Daha önce hiçbir objektife yakalanmayan o anlar, termal kameraya yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Anadolu parsının yüksek kayalıklara çıkıp sırtlanlara saldırı hazırlığı içerisine girdiği ve sırtlanların da Anadolu parsına baktığı görülüyor.

Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi...  Anadolu parsı, sırtlan ile kapıştı - 1. Resim

Başka bir görüntüde ise, yine nesli tehlikede olan ve koruma altında olan su samurlarının neşeli görüntüleri görülüyor.Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi...  Anadolu parsı, sırtlan ile kapıştı - 2. Resim

Kaymakam Koç o anları hesabında, "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi’ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar" notu ile paylaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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