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Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin tropikal meyve üretiminde önemli bir merkez haline gelen Antalya'nın Alanya ilçesinde papaya hasadı başladı. Sınırlı alanda üretiliyor, kilosu 100 liradan satılıyor.

Alanya'da son yıllarda yaygınlaşan tropikal meyve üretimi, muz ve avokadonun ardından papaya ile çeşitlenmeye devam ediyor.

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 1. Resim

Yöredeki seralarda kontrollü şartlarda yetiştirilen papayalar, olgunlaşma dönemine girmesiyle birlikte toplanmaya başlandı.

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 2. Resim

Üreticiler, dönüm başına yüksek verim alınmasından ve pazar talebinden memnun. Papaya meyvesini bazı manavcılar olgunlaşmış isterken bazıları ise çağla şeklinde tezgâhlarında satışa sunuyorlar.

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 3. Resim
Papaya hasadı Haziran ayından Ekim ayına kadar aralıklarla süreceğini belirten üreticiler, papayanın özellikle iç piyasadaki marketler ve zincir mağazalar tarafından tercih edildiğini aktardı.

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 4. Resim

GÜZEL KAZANÇ SAĞLIYOR

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde avokado, muz, mango ve papaya gibi tropikal meyveler üretimi yapan ve papayanın fiyatından memnun olduklarını aktaran Saadettin Koç, ‘'Papaya hasadını Mahmutlar Mahallesinde 1 dönüm arazide yapıyorum. Meyvenin hasadına 1 hafta önce başladık.

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 5. Resim

Meyvelerimiz sararmaya başladı. Verimi ve pazarlaması da çok güzel. Yeşil ve olgunlaşmış olarak satıyoruz. Yeşil olanları Çin lokantalarına veriyoruz. Olgunlaştığı zamanda piyasaya satıyoruz. Verimli ve iyi kazanç sağlıyor. Kilosu 50 ile 100 lira arasında gidiyor'' dedi.

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 6. Resim

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 7. Resim

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 8. Resim

Türkiye'de sadece Antalya'ya ekiliyor, ekime kadar hasat ediliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor... - 9. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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