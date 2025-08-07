Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin en genç muhtarı greyderin başına geçti! Asfalt döktüğünü görenler hayret etti

Ülkemizin en genç kadın muhtarlarından Elazığ'ın Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, belediye ekipleriyle birlikte asfalt çalışmalarına katıldı. Bir ara iş makinesinin başına geçen Gündoğan, "Yeri geldiğinde alanda, yeri geldiğinde greyderin üzerindeyiz" dedi.

İki dönem önce yapılan seçimlerde Türkiye'nin en genç kadın muhtarlarından biri olarak seçilen Seda Gündoğan, mahalle halkının sorunlarına doğrudan müdahale etmeyi sürdürüyor.

İŞ MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİ

Elazığ Belediyesi tarafından mahallede yürütülen asfalt bakım ve onarım çalışmaları kapsamında sahaya inen Gündoğan, çalışmaları yerinde takip etti. Bir süreliğine iş makinesinin direksiyonuna da geçen Gündoğan, ekiplere destek verdi.

"YERİ GELDİĞİNDE ALANDA, YERİ GELDİĞİNDE GREYDERİN ÜZERİNDEYİZ"

Çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Muhtar Gündoğan, "Bugün Elazığ Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile birlikte mahallemizde asfalt bakım ve onarım işleri yapıyoruz. Aslında 3 gündür çalışmamız devam ediyor. Malum havalar çok sıcak ve Elazığ'da da havalar 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Bizler ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız. Onlarla birlikte çalışmalara katılıyoruz. Yeri geldiğinde alanda, yeri geldiğinde greyderin üzerindeyiz. Bu anlamda emeği geçen öncelikle işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Elazığ Belediyesi Fen İşleri ekibine ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

