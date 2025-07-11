Türkiye'nin en zehirli türlerinden! Görür görmez kayda aldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ülkenin en zehirli yılan türlerinden koca engerek yılanı görüntülendi.
Erzincan’da sıcak havanın iyice artmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da görülmeye başladı.
TÜRKİYE'NİN EN ZEHİRLİ YILAN TÜRLERİNDEN
Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yaylalarında çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlatırken, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden engerek yılanını fark etti.
Yılmaz, o anları kamerayla kayıt altına aldı. Görüntülenen koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar