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Türkiye'nin en zehirli türlerinden! Görür görmez kayda aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Engerek Yılanı, Erzincan, Çayırlı, Çoruh, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ülkenin en zehirli yılan türlerinden koca engerek yılanı görüntülendi.

Erzincan’da sıcak havanın iyice artmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da görülmeye başladı.

TÜRKİYE'NİN EN ZEHİRLİ YILAN TÜRLERİNDEN

Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yaylalarında çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlatırken, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden engerek yılanını fark etti.

Türkiye'nin en zehirli türlerinden! Görür görmez kayda aldı - 1. Resim

Yılmaz, o anları kamerayla kayıt altına aldı. Görüntülenen koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.

 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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