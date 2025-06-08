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Haberler > Yaşam > Üşengeçliği ortadan kaldırıyor, hem tok tutuyor hem de serinletiyor! Kalitelisini bulmak yeterli...

Üşengeçliği ortadan kaldırıyor, hem tok tutuyor hem de serinletiyor! Kalitelisini bulmak yeterli...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üşengeçliği ortadan kaldırıyor, hem tok tutuyor hem de serinletiyor! Kalitelisini bulmak yeterli...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar kilo vermek isteyenlere çağrıda bulundu, tokluk hissinin yanında serin de tutuyor...

Halis zeytinyağı, diyet programlarında önemli bir yer tutuyor. Uzmanlar, kaliteli zeytinyağının hem tokluk hissi verdiğini hem de vücuda serinlik sağladığının altını çiziyor. 

Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, yaz aylarında kilo vermek isteyen vatandaşlara zeytinyağı önerisinde bulundu.

SERİNLİK HİSSİ BİLE VERİYOR!

Dr. Kıvrak, "Zeytinyağı aslında iyi bir diyet ürünüdür. Sabahları aç karnına bir kaşık zeytinyağı tüketirlerse hem vücutlarını yağlamış olurlar hem de zeytinyağının vermiş olduğu tokluk hissiyle daha az yemek yerler. Ayrıca zeytinyağı yaz aylarında serinlik hissi de verir" dedi.

"ÜŞENGEÇLİĞİ ORTADAN KALDIRIYOR"

Zeytinyağının enerji verdiğini de belirten Kıvrak, "Zeytinyağı, yürüyüşe ve enerjiye katkı sağladığı için üşengeçliği ortadan kaldırır. Bu şekilde yaz aylarında hem serin kalmak hem de sağlıklı kilo vermek isteyenler için iyi bir destek sağlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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