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Üsküp'ten Mekke'ye pedal çeviriyorlar! Hac yolcuları Bursa'da mola verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten Hac vazifelerini yerine getirmek için bisikletle yola çıkan Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ile Boşnak Adem Aljic Bursa’da mola verdi. 57 ve 60 yaşlarında olan seyyahlar, Bursa'daki tarihi ve kültürel noktaları ziyaret ederek yollarına devam edecek.

Bin kilometre pedal çevirerek Bursa'ya gelen ikili, Ulu Cami ve tarihi mekanları ziyaret etti.

Hac vazifelerini yerine getirmek isteyen Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ile Boşnak Adem Aljic, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten bisikletle yola çıktı. 57 yaşındaki Hirda ve 60 yaşındaki Aljic, “Skopje to Mekkah 2024” adını verdikleri yolculukta kutsal topraklara doğru yola koyulmalarının ardından Bursa’ya vardı.

Üsküp'ten Mekke'ye pedal çeviriyorlar! Hac yolcuları Bursa'da mola verdi - 1. Resim

Bursa’nın tarihi camilerden olan Ulu Cami’de namaz kılan Hirda ve Aljic, Bursa’da 1 gece konaklayıp akraba ve arkadaşlarıyla görüştükten sonra tekrardan yola çıktı.

2 ay içinde Mekke’de olmayı hedefleyen ikili, yol üstüne tarihi ve kültürel yerlerde durmayı planladı. Yola çıktıklarında Mekke’ye kadar bisiklet ile gitmeyi planlayan Hirda ve Aljic, Ortadoğu’daki savaş sebebiyle Gaziantep’den uçağa binmeye karar verdi.

Üsküp'ten Mekke'ye pedal çeviriyorlar! Hac yolcuları Bursa'da mola verdi - 2. Resim 

"SAVAŞ SEBEBİYLE UÇAKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Üsküp’ten Mekke’ye gitme fikrinin birden geldiğini belirten Qamuran Hirda, "Bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Bu fikir aklıma oradan geldi. Yaklaşık 4 bin kilometre yapacağım. Daha önceden 2 defa bin kilometre Çanakkale’ye gittim. Bu yaptığım benim için fazla ama Allah’ın izniyle gideceğim. 1 Nisan’da Üsküp’ten yola çıktım. Bugün 10. gün. Yeşil Bursa’ya geldik ziyaret edeceğim. Burada akrabalarım var. Benim niyetim hem Hacca gitmek hem de akrabaları, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etmekti. Bir gün Bursa’da kalacağım daha sonra devam edeceğim. Bursa’ya kadar bin kilometre yaptım. 3 bin kilometre daha yolum var. Ramazanda oruç tuttuk. İlk 3 gün biraz zorlandık. Niyetimiz sağlam olduğu için her şey geçti. Bursa’dan İnegöl’ü gezeceğim. Konya’da tarihi ve kültürel yerleri de ziyaret edeceğim. Oradan sonra Adana ve Gaziantep’e gideceğim. Gaziantep’den uçağa bineceğiz. Ortadoğu’da savaş olduğundan dolayı sınırlar kapalı. Savaş olmasaydı Suriye’yi de gezmeye niyetim vardı. Uçaktan sonra Mekke’ye bisiklet ile devam edeceğiz" dedi.

Yolda kendisine destek olmak için kendisine teşekkür eden Hirda, "Bu yola arkadaşım Adem Aljic ile çıktım. Bosna’dan Üsküp’e benim yanıma bisiklet ile geldi. Orada buluştuk ve yola beraber çıktık. İnşallah Mekke’ye kadar beraber gideceğiz. Adem Boşnak Türkçe bilmiyor. Bende biraz biliyorum. Oruç tuttuk biraz zor geldik ama yavaş yavaş olacak" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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