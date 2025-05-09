Uzman isim tarih verdi: İstanbul montlu günlere geri dönüyor! Tam 3 gün sürecek, sıcaklık çakılacak

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar yarın yurdu 3 günlüğüne terk ediyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. İşte gün gün beklenen hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA GELİYOR!

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel de yağışların yarın yurda giriş yapacağını açıkladı. Lokal yağışlara dikkat çeken Öztel, bu hafta sonu Balkanlardan soğuk hava dalgasının geleceğini açıkladı.

Trakya'da yarın dolu yağışını işaret eden uzman isim, İstanbul'da 26 derece olan sıcaklıkların 17 dereceye kadar düşeceğini ve havanın üşütebileceğini söyledi.

Soğuk hava dalgası 3 gün etkili olacak.