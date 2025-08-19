Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzunluğu 2,5 metre, ağırlığı 100 kilo! Meriç Nehri'nde yakalandı, 1 saatte kıyıya çıkarıldı 

Edirne'de Meriç Nehri'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 2,5 metrelik yayın balığı takıldı. 100 kilogram ağırlığındaki balık, 1 saatlik uğraş sonucunda kıyıya çıkarıldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen balıkçı, "Daha önce balık yakalıyorduk ama hiç bu kadar büyüğü denk gelmedi." dedi.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında avlanan amatör balıkçı Salih Taştarla (53), oltasını kontrol ettiğinde, büyük bir balık yakaladığını fark etti.

ZORLUKLA KIYIYA ÇIKARDI 

Taştarla, 2,5 metre boyunda yaklaşık 100 kilogramlık yayın balığını zorlukla kıyıya çıkardı. Salih Taştarla ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.

"YAKLAŞIK 1 SAAT UĞRAŞTIK" 

Sevinçli olduğunu belirten Taştarla, "Daha önce balık yakalıyorduk ama hiç bu kadar büyüğü denk gelmedi. Çok zorlandık, yaklaşık 1 saat uğraştık. Sonucunda Allah kısmet etti, aldık kenara." dedi.

