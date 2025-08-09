Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yanlış görmediniz, bu kentte termometreler 56 dereceyi gösterdi! "Türkiye'nin en sıcak ili"

Yanlış görmediniz, bu kentte termometreler 56 dereceyi gösterdi! "Türkiye'nin en sıcak ili"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, yaz mevsiminin başlamasıyla aşırı derecede artan hava sıcaklılarının etkisi altına girdi. Bir kentte ise hava sıcaklıkları 56 dereceyi gösterdi. Sosyal medya içerik üreticisi Osman Demirkaynak, termometrenin yanına giderek, "Türkiye'nin en sıcak ili" ifadelerini kullandı.

Türkiye, yaz mevsimini başlangıcından itibaren aşırı derecede artan hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.

Osmaniye'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken, cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Ağustos ayının başında etkili olan kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

Yanlış görmediniz, bu kentte termometreler 56 dereceyi gösterdi!

"EN SICAK KENT, 56 DERECE"

Gün içerisinde 50 derece civarında seyreden sıcaklık, akşamüstü saatlerinde termometrelerde 56 derece olarak ölçüldü.

Sosyal medya içerik üreticisi Osman Demirkaynak’ın kameralarına yansıyan görüntüde termometre 56 dereceyi gösterdi.

Türkiye’nin en sıcak şehri Osmaniye’dir diye Osman Demirkaynak, "Osmaniye merkezdeyiz saatlerimiz 16.55 Türkiye’nin en sıcak anını yaşıyoruz 56 derece termometreler 56 dereceyi gösteriyor. Türkiye’nin en sıcak ili Osmaniye işte 56 derece" diye konuştu.

Zorkun Yaylasından şehir merkezine inerken sıcaklıktan dolayı büyük pişmanlık yaşadığını söyleyen Emrah Baş, " Sabah 10 gibi çocuk şenliği için Zorkun Yaylasına çıktım. Öğleden sonra 4-5 civarı şehir merkezine doğru tekrardan yola çıktım. Motosikletle geldiğim için çok şiddetli bir rüzgar yüzüme doğru geldiğini hissettim. Şehir merkezine yaklaştıkça inmesem mi acaba diye bir pişmanlık hissiyatı oldu. Hatta yolda motorumda bir arıza bile oldu sıcaklıktan dolayı daha Ağustos’un başındayız. Zaten birkaç gündür Osmaniye’de bir sıcak hava vardı bugün rekor derecede bir sıcak var. Klimaların bile şu anda fayda etmeyeceğini düşünüyorum. " Dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yeni yönetmelik yürürlükte: İade ve cayma hakkı artık çok daha kolayAltından dövize tarihi sollama! Talep 132 milyara çıktı, son 10 yılın rekoru geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ölümü böyle çağırdı! Kilometrelerce ters şeritte ilerledi - YaşamÖlümü böyle çağırdı! Kilometrelerce aldırış etmediBodrum'da hareketsiz şekilde sahile vurdu! Turistler şaşkın ifadelerle izledi - YaşamBodrum'da sahile vurdu! Turistler şaşkın ifadelerle izlediHatice Kübra Tok’a dualarla veda! 101 yıllık ömrünü şehadetle noktaladı - YaşamHatice Kübra Tok’a dualarla veda! 101 yıllık ömrünü şehadetle noktaladıİstanbul'da "indirim" izdihamı! Kepenkleri yumrukladılar - Yaşamİstanbul'da "indirim" izdihamı!Bozkırın ortasında adeta bir vaha! Sıcaktan bunalanlar buraya akın ediyor - YaşamBozkırın ortasında adeta bir vaha! Bunalanlar akın ediyorArt arda ölümler yaşanmıştı! 1 milyona yakın keklik doğaya salındı - YaşamArt arda ölümler yaşanmıştı! 1 milyona yakın keklik doğaya salındı
Sonraki Haber Yükleniyor...