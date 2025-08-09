Yanlış görmediniz, bu kentte termometreler 56 dereceyi gösterdi! "Türkiye'nin en sıcak ili"

Türkiye, yaz mevsimini başlangıcından itibaren aşırı derecede artan hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.

Osmaniye'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken, cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Ağustos ayının başında etkili olan kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

"EN SICAK KENT, 56 DERECE"

Gün içerisinde 50 derece civarında seyreden sıcaklık, akşamüstü saatlerinde termometrelerde 56 derece olarak ölçüldü.

Sosyal medya içerik üreticisi Osman Demirkaynak’ın kameralarına yansıyan görüntüde termometre 56 dereceyi gösterdi.

Türkiye’nin en sıcak şehri Osmaniye’dir diye Osman Demirkaynak, "Osmaniye merkezdeyiz saatlerimiz 16.55 Türkiye’nin en sıcak anını yaşıyoruz 56 derece termometreler 56 dereceyi gösteriyor. Türkiye’nin en sıcak ili Osmaniye işte 56 derece" diye konuştu.

Zorkun Yaylasından şehir merkezine inerken sıcaklıktan dolayı büyük pişmanlık yaşadığını söyleyen Emrah Baş, " Sabah 10 gibi çocuk şenliği için Zorkun Yaylasına çıktım. Öğleden sonra 4-5 civarı şehir merkezine doğru tekrardan yola çıktım. Motosikletle geldiğim için çok şiddetli bir rüzgar yüzüme doğru geldiğini hissettim. Şehir merkezine yaklaştıkça inmesem mi acaba diye bir pişmanlık hissiyatı oldu. Hatta yolda motorumda bir arıza bile oldu sıcaklıktan dolayı daha Ağustos’un başındayız. Zaten birkaç gündür Osmaniye’de bir sıcak hava vardı bugün rekor derecede bir sıcak var. Klimaların bile şu anda fayda etmeyeceğini düşünüyorum. " Dedi.