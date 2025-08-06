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Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik...

Kaynak: CBC News
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Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik...
Yaşam Haberleri  / CBC News

Kanada’da yaşayan 82 yaşındaki Andy Campbell'in 1985 model aracını görenler gözlerine, yaptığı yolu duyanlar ise kulaklarına inanamıyor. Kilometresinde 253.070 yazıyor, ama bir eksik! Ay'a olan mesafeye gidiş dönüş 1.5 tur attı denilebilir. Sahibi ise ne Cadillac ne de Rolls Royce'a değişmeyeceğini söylüyor.

Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde yaşayan Andy Campbell'in 1985 model aracı tam 1 milyon 253 bin kilometre yol yaptı. Yaklaşık 40 yaşındaki arabanın tek bir kusuru var o da kilometre sayacının en fazla 999.999’u göstermesi... 

Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik... - 1. Resim

Gerçekte araç, sayacın sıfırlandığı Eylül 2017’den bu yana 250 bin kilometre daha yol kat etti. Campbell, inanmayanlara göstermek için bu anın fotoğraflarını çekip torpido gözünde saklıyor. 

Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik... - 2. Resim

35 YIL BOYUNCA HER GÜN 120 KM YOL GİTTİ

Campbell, aracı 1990’da Halifax’ta 2 bin 500 Kanada dolarına satın aldı. O dönem 125 bin kilometredeydi. Her gün 120 kilometre yol yaparak işe gidip geldi. Emekliliğinden sonra da Maritimes bölgesinde hâlâ aktif olarak kullanıyor.

Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik... - 3. Resim

Aracı o kadar iyi korumuş ki, dış görünüşü neredeyse orijinal kondisyonunu koruyor. Campbell, "Kışın kar yağdığında bile çıkıp sürerim, benim için bu araba günlük kullanım aracı" diyor.

Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik... - 4. Resim

DEĞİŞMEYEN PARÇASI YOK!

Araç üzerinde değişmeyen parça neredeyse yok. Yalnızca gövdesi büyük ölçüde orijinal. Bakım işlerinin çoğunu ise sahibi bizzat yapıyor. Hatta arkasındaki bahçede yedek parça temin etmek için üç eski Tercel daha bulunuyor.

Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik... - 5. Resim

Campbell, düzenli yağ değişimi, gresleme ve alt koruma uygulamasıyla aracı bu kadar uzun ömürlü hâle getirdiğini söylüyor. "Terceller paslanmaya meyilli ama ben tüm boşluklarını yağla doldurdum," diyor.

Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik... - 6. Resim

TEK BİR HEDEFİ VAR 2 MİLYONU GÖRMEK

Eğer aracı kısa süreliğine bakıma girerse diye bir de yedeği var: 1986 model bir başka Tercel. Onu da “yeni arabam” diye tanıtıyor.

Campbell’in tek hedefi var: Aracını 2 milyon kilometreye ulaştırmak. Ancak 82 yaşındaki Campbell, "O kadar yaşar mıyım bilmiyorum ama deneyeceğim" diyor.

Yok böyle araba! Ne Cadillac ne Rolls Royce... Gören dönüp yine bakıyor, üstelik bir eksik... - 7. Resim

 "İSTER CADİLLAC İSTER ROLLS ROYCE..."

Ve aracı satmayı düşünenlere de net bir mesaj veriyor: "Halifax’tan bana en iyi arabayı getir – ister Cadillac ister Rolls Royce – yine de değiştirmem. Ben istemem."

Kaynak: CBC News
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