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Yolda bitkin halde buldukları kamışçın kuşuna sahip çıktılar!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sarıkamış, Doğa Koruma, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars Sarıkamış'ta zabıta ekipleri, bitkin halde buldukları kamışçın kuşuna sahip çıktı. Kendi imkanlarıyla bakımını yaptıkları kuşu doğa koruma ekiplerine teslim etti.

 

Sarıkamış Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye binası önünde bitkin ve uçamaz halde buldukları uzun gagalı kamışçın kuşunu koruma altında alarak besledi.

Kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yolda bitkin halde buldukları kamışçın kuşuna sahip çıktılar! - 1. Resim

Sarıkamış Belediyesinde görev yapan zabıta memuru Sönmez Zengin, belediye binası önünde kuşu uçamaz halde gördüğünü belirterek, "Baktım ölmek üzere, aldım kalorifer peteği üzerine koydum kendini toparladı. "dedi.

Kuş tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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