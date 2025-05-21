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Yüzlerce ailenin geçim kaynağı! Dünyadaki üretimin yüzde 65'ini karşılıyorlar, ilk hasat coşkuyla başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yüzlerce ailenin geçim kaynağı! Dünyadaki üretimin yüzde 65&#039;ini karşılıyorlar, ilk hasat coşkuyla başladı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyadaki gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da gül hasadı başladı. Yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan gül çiçeği, zirai dondan etkilense de üreticiler coşku ve heyecan içinde.

​​​​​​​Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.

HASAT 1 AY SÜRECEK

Kentte yaklaşık bir ay sürmesi beklenen gül hasadı için bahçelerde mesaiye başlandı. Üreticiler, gül yapraklarındaki yağ keselerini güneşin patlatmasına izin vermemek için sabahın ilk ışıklarından itibaren bahçelerde gül topluyor.

Yüzlerce ailenin geçim kaynağı! Dünyadaki üretimin yüzde 65'ini karşılıyorlar, ilk hasat coşkuyla başladı - 1. Resim

SICAK SU KAZANLARINDA KAYNATILIYOR

Ispartalılar, topladıkları gülleri en kısa sürede "alım merkezi" adı verilen fabrikalara ulaştırıyor. Güller daha sonra sıcak su kazanlarında kaynatılmaya başlanıyor. Kaynatma işlemi tamamlanınca gülden çıkan yağlı su, farklı kazanlara aktarılıyor. İkinci kaynatmanın ardından yağ, sudan süzülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Yüzlerce ailenin geçim kaynağı! Dünyadaki üretimin yüzde 65'ini karşılıyorlar, ilk hasat coşkuyla başladı - 2. Resim

 "İLK TOMURCUKLARDA YÜZDE 35 ORANINDA KAYIP SÖZ KONUSU"

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, hasat sezonunun düşük rakımlı bölgelerde başladığını, hava sıcaklıklarının artmasıyla hız kazanacağını söyledi.

Ülke genelinde birçok bölgede zirai don yaşandığını hatırlatan Işıdan, "Hasada bu yıl biraz hüzünlü başladık. Yaşadığımız zirai don gülleri de etkiledi. Özellikle ilk çıkan tomurcuklarda yaklaşık yüzde 35 oranında kayıp söz konusu. Umarım önümüzdeki günlerde hava koşulları ideal düzeyde devam eder. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olursa, haziran ayı sonuna kadar hasadımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz." diye konuştu.

Yüzlerce ailenin geçim kaynağı! Dünyadaki üretimin yüzde 65'ini karşılıyorlar, ilk hasat coşkuyla başladı - 3. Resim

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ÇEKİYOR

Gül ve gül ürünleri ile anılan kentin buna bağlı turizm hareketliliği de yaşadığını aktaran Işıdan, yerli ve yabancı turistlerin hasat döneminde Isparta'ya geldiğini belirtti.

"Gül zamanı" olarak ifade edilen dönemin kenti alternatif bir turizm rotası olarak öne çıkardığını vurgulayan Işıdan, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İzmir'den gül bahçelerini ziyarete gelen Saadet Dinçbilen, "Çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutlu olduk. Mis gibi bir havası var,doyamadık. Ortam harika." ifadelerini kullandı.

Kente gelmek için gülün hasat dönemini tercih ettiklerini dile getiren Emine Yörükak ise bedensel engelli olan eşiyle gezdikleri gül bahçelerine hayran kaldıklarını, keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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