Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 1293 gündür ölüsü ya da dirisi bulunamadı! Tır sürücüsünün ailesi ümidini kesti

1293 gündür ölüsü ya da dirisi bulunamadı! Tır sürücüsünün ailesi ümidini kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
1293 gündür ölüsü ya da dirisi bulunamadı! Tır sürücüsünün ailesi ümidini kesti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yunanistan açıklarında 18 Şubat 2022 Cuma günü yanan İtalya bandıralı feribotta kaybolan Aydınlı Mehmet Çakır'ın 3 yıl 6 ay 18 gündür ölü ya da dirisine ulaşılamadı. 1293 gündür yetkililerden haber beklerken umutları tükenen aile, Çakır hakkında gaiplik kararı aldı.

Yunanistan açıklarında İtalya seferi yapan Euroferry Olympia isimli feribotta 18 Şubat 2022 tarihinde yangın çıkmış, yangında kaybolan 11 kişi arasında Aydınlı tır şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır da yer almıştı.

1293 gündür ölüsü ya da dirisi bulunamadı! Tır sürücüsünün ailesi ümidini kesti - 1. Resim
Mehmet Çakır

O günden bu yana geçen sürede ne resmi kanallardan ne de kendi imkanları ile Mehmet Çakır'a ulaşamayan ailesi, 1293 gündür haber beklediklerini söyledi. Kendi imkanları ile Yunanistan'a kadar arayıp sormadıkları hiçbir yer kalmadığını ancak Mehmet Çakır'dan bir türlü haber alamadıklarını belirten ailesi, çok zor zaman yaşadıklarını ifade etti.

1293 gündür ölüsü ya da dirisi bulunamadı! Tır sürücüsünün ailesi ümidini kesti - 2. Resim

AİLEDEN GAİPLİK KARARI

Feribottaki yangın haberini aldıkları günden bu yanan Mehmet Çakır'ın Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki evlerinde umutla süren bekleyiş yerini gerilime bırakırken, aile fertleri artık umutlarının tükendiğini belirtti. Kayboluşunun üzerinden 3 yıl 6 ay 18 gün geçen Çakır'ın ölü ya da dirisine ulaşılamazken, ailesi kendisinden hala haber alınamayan Çakır hakkında gaiplik kararı aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aracına yakıt aldı, hayatının şokunu yaşadı! Çektiği video ise viral oldu - 3. SayfaAracına yakıt aldı, hayatının şokunu yaşadı!Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı - 3. SayfaKorkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada… - 3. Sayfa‘Selamlaşma’ kazayla bitti!13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında - 3. Sayfa13 yaşında evlendi! Damat ve ailesi gözaltındaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! İETT otobüsü kaldırıma çıktı - 3. Sayfaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! Otobüs kaldırıma çıktıNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var - 3. SayfaNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...