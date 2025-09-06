1293 gündür ölüsü ya da dirisi bulunamadı! Tır sürücüsünün ailesi ümidini kesti

Yunanistan açıklarında İtalya seferi yapan Euroferry Olympia isimli feribotta 18 Şubat 2022 tarihinde yangın çıkmış, yangında kaybolan 11 kişi arasında Aydınlı tır şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır da yer almıştı. Mehmet Çakır

O günden bu yana geçen sürede ne resmi kanallardan ne de kendi imkanları ile Mehmet Çakır'a ulaşamayan ailesi, 1293 gündür haber beklediklerini söyledi. Kendi imkanları ile Yunanistan'a kadar arayıp sormadıkları hiçbir yer kalmadığını ancak Mehmet Çakır'dan bir türlü haber alamadıklarını belirten ailesi, çok zor zaman yaşadıklarını ifade etti.

AİLEDEN GAİPLİK KARARI

Feribottaki yangın haberini aldıkları günden bu yanan Mehmet Çakır'ın Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki evlerinde umutla süren bekleyiş yerini gerilime bırakırken, aile fertleri artık umutlarının tükendiğini belirtti. Kayboluşunun üzerinden 3 yıl 6 ay 18 gün geçen Çakır'ın ölü ya da dirisine ulaşılamazken, ailesi kendisinden hala haber alınamayan Çakır hakkında gaiplik kararı aldı.