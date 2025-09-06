Komşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 886 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. 65 yaşındaki Yaşar Danışman'ın uzun süredir görülmemesi üzerine komşuları durumdan şüphelendi.

Apartman sakinleri son günlerde Danışman'ın yaşadığı evden gelen kokuyu da fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri apart sahibinin yedek anahtarıyla kapıyı açarak içeriye girdi. Eve giren polis ekipleri Yaşar Danışman'ı hareketsiz yatarken bulurken, yapılan kontrollerde yaşlı adamın uzun süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin apartta yaptığı çalışmaların ardından Yaşar Danışman'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla İlgili soruşturma başlatıldı.