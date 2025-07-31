14 yaşında direksiyon başına geçti! Kardeşiyle birlikte can verdi

Yeniköy Mahallesi mevkiinde O.K. (14) idaresindeki 41 EU 251 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil adeta kağıt gibi ezildi.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan O.K. ve kardeşi Y.K. (10) bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz iki kardeşin cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.



