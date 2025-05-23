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14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu! Ekipler 2 ihtimal üzerinde duruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu gözyaşlarıyla defnedildi. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazara ya da intihar olduğu öğrenildi.

Dün öğlen saatlerinde Altındağ'da alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu! Ekipler 2 ihtimal üzerinde duruyor - 1. Resim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu! Ekipler 2 ihtimal üzerinde duruyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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