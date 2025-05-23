14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu! Ekipler 2 ihtimal üzerinde duruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mayıs 2025 17:08 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 17:17 - Güncelleme:

Ankara'da başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu gözyaşlarıyla defnedildi. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazara ya da intihar olduğu öğrenildi.

Dün öğlen saatlerinde Altındağ'da alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bu bir felaket" diyerek sitem etti CİNAYET Mİ İNTİHAR MI? İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar