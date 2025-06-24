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16 yaşındaki çocuk, arkadaşını kalbinden bıçakladı! Parkta kan donduran olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Park Kavgası, Bıçaklanma, Yaralı, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar’da parkta eğlenen çocuklar arasında kavga çıktı. 15 yaşındaki Tunus uyruklu bir çocuk kalbinden ve bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı. 16 yaşındaki zanlı ise tutuklandı.

22 Haziran 2025 günü akşam saatlerinde Avcılar Sahil’de bulunan bir pakta eğlenen çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga esnasında 15 yaşındaki Tunus uyruklu Moemen Sejed Ismaılı kalbinden ve bacağından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri ne haber vererek çocuğa müdahale edip kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil ameliyata alınan 15 yaşındaki çocuğun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de, kamera görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesini aldı.

16 yaşındaki çocuk, arkadaşını kalbinden bıçakladı! Parkta kan donduran olay - 1. Resim

YARALAYAN 16 YAŞINDA

Ekipler operasyon düzenleyerek 16 yaşındaki Alper A. gözaltına aldı. Alper A. ifadesinde sırtıma taşla vurmaya başladıkları esnada kendini korumaya çalışırken yanlışlıkla bıçakladığını belirttiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Alper A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Tunus uyruklu mağdur Moemen Sejed Ismaılı’n hayati riskinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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