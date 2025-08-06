2 yaşındaki bebeğin acı ölümü! Akrabasının kullandığı aracın altında kaldı

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 568. Sokak'ta dayısının asker yemeğine katılmak üzere ailesiyle akrabalarının evine gelen 1,5 yaşındaki Umay Y., akrabası olduğu öğrenilen Y.D.'nin kullandığı 38 LU 101 plakalı aracın altında kaldı.

ORACIKTA CAN VERDİ

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Umay'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, ailesi de gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.