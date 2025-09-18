Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama var... Günlük kazançları 24 milyon TL!

3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama var... Günlük kazançları 24 milyon TL!

Güncelleme:
3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama var... Günlük kazançları 24 milyon TL!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Polis, şüphelilerin yurt dışı bahis oynatan siteleri satın alıp Türkiye'de bu siteler üzerinden bahis oynattığını tespit etti. Günlük kazancı 24 milyon lira olduğu tespit edilen 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sanal Devriye'de yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli Kocaeli ve Malatya'da bağlantılı yasadışı bahis şebekesi belirlendi.

GÜNLÜK KAZANÇLARI 24 MİLYON TL!

Polis, şüphelilerin yurt dışı bahis oynatan siteleri satın alıp Türkiye'de bu siteler üzerinden bahis oynattığını tespit etti. Ayrıca şüphelilerin yasadışı bahisten kazanılan paraların farklı hesaplara aktarılması için çok sayıda hesap satın aldığı, hesap sahiplerine de ortalama aylık 50 bin lira para verdiği tespit edildi. Günlük kazancı 24 milyon lira olduğu tespit edilen 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına aldı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

