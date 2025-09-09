Yasa dışı bahis için lüks rezidanslarda 'ev' kurmuşlar! Dudak uçuklatan para akışı...

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da başta Esenyurt olmak üzere farklı ilçelerde yasa dışı bahis gruplarının olduğu tespit edildi. Lüks rezidanslardaki 5 'yasa dışı finans evi' tespit edildi. Gözaltına alınan 89 şüphelinin 5 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Yasa dışı bahisle mücadele dev operasyonlarla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalarda Esenyurt başta olmak üzere kentte farklı ilçelerde yasa dışı bahis gruplarının olduğu belirlendi.

Çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları, bu sistemin de kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 "yasa dışı finans evi" tespit edildi.

MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEMLER!

Yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasında, şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri belirlenirken, finansal analiz çalışmasında da şüphelilerin 5 milyar lira işlem hacminin olduğu anlaşıldı.

Çalışmalar sonucunda 81'i İstanbul'da olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale'de şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

