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4 gündür aranıyordu... Sulama kanalında cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa, Haliliye, Sulama Kanalı, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Şahıs, 4 gündür aranıyordu.

Geçtiğimiz Cuma günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde sulama kanalına girdiği öne sürülen Mehmet Fatih Yıldız'ı (27) arama kurtarma çalışmaları dört gündür devam ediyordu.

KAYBOLDUĞU YERDEN 70 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan Yıldız'ın cesedi, arama çalışmaları sonucu Dalgıç Polis ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri tarafından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Harran ilçesine bağlı Meydankapı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulundu.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 gündür aranıyordu... Sulama kanalında cesedi bulundu - 1. Resim

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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