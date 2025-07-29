4 gündür aranıyordu... Sulama kanalında cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Şahıs, 4 gündür aranıyordu.

Geçtiğimiz Cuma günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde sulama kanalına girdiği öne sürülen Mehmet Fatih Yıldız'ı (27) arama kurtarma çalışmaları dört gündür devam ediyordu.

KAYBOLDUĞU YERDEN 70 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan Yıldız'ın cesedi, arama çalışmaları sonucu Dalgıç Polis ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri tarafından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Harran ilçesine bağlı Meydankapı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulundu.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.