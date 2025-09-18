6 yaşındaki çocuğun oyunu ailenin birikimini uçurdu

Eskişehir Kumlubel Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan ilginç olay, bir ailenin aylarca yaptığı birikimin saniyeler içinde kaybolmasına neden oldu.

4 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Arslan, köyden döndükten kısa bir süre sonra hayatının şokunu yaşadı. Evli ve üç çocuk babası Arslan’ın en küçük çocuğu olan 6 yaşındaki M.H.A., evin içinde oynarken dolaptan aldığı kutuyu farkında olmadan camdan dışarı attı. Kutunun içinde ise Arslan ailesinin 5 çeyrek altından oluşan birikimi bulunuyordu.

"ÇÖPE ATTIM" DEDİ, HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra kutunun yerinde olmadığını fark eden aile, çocuklarına sorduğunda “çöpe attım” cevabını aldı. Bunun üzerine hemen pencereye yönelen aile, kutunun kaldırımda olmadığını görünce paniğe kapıldı. Büyük çocuklarını da aramaya gönderen aile sonuç alamayınca, güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

GÖRÜNTÜLERDE NET ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Kamera kayıtlarını inceleyen Arslan, sokaktan geçen bir kadının kucağındaki çocuğu yere bırakıp kutuyu tekmelediğini, ardından açıp içindekileri kontrol ettikten sonra çantasına koyarak uzaklaştığını gördü.

Durumu polis ekiplerine bildiren aile, kamera kayıtlarını emniyet birimlerine teslim etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Arslan ailesi altınların bulunması için yardım çağrısında bulundu.

"OYUNCAK SANDI HERHALDE"

Olayla ilgili konuşan Adem Arslan, "Biz köyden yeni dönmüştük. Eşyaları yerleştiriyorduk. Eşim kutuyu yatağın altına koymaya çalışırken çocuk nasıl aldıysa, kutuyu alıp camdan atmış. Oyuncak sandı herhalde. Aşağıya bakınca kutuyu göremedik. Kamera kayıtlarından baktığımızda bir kadın gelip kutuyu alıyor. Her şey açıkça görünüyor" dedi.

“Birikimimizi ya araba almak ya da hasta bir akrabamıza destek olmak için kullanacaktık” diyen Arslan, şöyle devam etti:

“Ben inşaat işçisiyim, zor şartlarda biriktirdim o altınları. Ya araba alacaktık ya da ameliyat olacak bir akrabamıza maddi destek verecektik. Alan kişi bizi görüyorsa, Allah rızası için geri getirsin. Belki o da zordadır ama bu şekilde kazanmak doğru değil.”

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtları üzerinden kimlik tespiti çalışmaları sürerken, Arslan ailesi kutunun bulunmasını umutla bekliyor. Mahalle sakinlerinden ve olaya tanık olanlardan da destek bekleniyor.