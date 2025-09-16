Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eskişehir'de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı

- Güncelleme:
Eskişehir&#039;de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı
Eskişehir'de tarım arazisinden 600 bin TL değerindeki 800 metre elektrik kablosu çalan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de tarladan 600 bin TL piyasa değeri bulunan 800 metre elektrik kablosu çaldıkları öne sürülen 2 kişi, Odunpazarı ilçesinde yakalanarak ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Eskişehir'de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı - 1. Resim

28 Ağustos tarihinde meydana gelen tarladan hırsızlık olayının aydınlatılması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı. 

Eskişehir'de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı - 2. Resim

OLAYDA KULLANILAN ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ 

Çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs ile olayda kullandıkları araç tespit edildi. Şüpheli şahıslar Odunpazarı ilçesinde yakalanarak ekiplerce gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 300 metre elektrik kablosu ile 1 adet kablo kesme makası ele geçirildi.

Eskişehir'de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı - 3. Resim

2 AYRI HURDACIYA SATTIKLARI BELİRLENDİ 

Şüpheli şahısların Alpu, Tepebaşı ve Mahmudiye ilçelerinde de 33 elektrik panosundan, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 800 metre elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Ayrıca şahısların kabloları il merkezinde 2 ayrı hurdacıya sattıkları belirlendi. Haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

