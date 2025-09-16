Eskişehir'de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de tarladan 600 bin TL piyasa değeri bulunan 800 metre elektrik kablosu çaldıkları öne sürülen 2 kişi, Odunpazarı ilçesinde yakalanarak ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

28 Ağustos tarihinde meydana gelen tarladan hırsızlık olayının aydınlatılması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı.

OLAYDA KULLANILAN ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs ile olayda kullandıkları araç tespit edildi. Şüpheli şahıslar Odunpazarı ilçesinde yakalanarak ekiplerce gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 300 metre elektrik kablosu ile 1 adet kablo kesme makası ele geçirildi.

2 AYRI HURDACIYA SATTIKLARI BELİRLENDİ

Şüpheli şahısların Alpu, Tepebaşı ve Mahmudiye ilçelerinde de 33 elektrik panosundan, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 800 metre elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Ayrıca şahısların kabloları il merkezinde 2 ayrı hurdacıya sattıkları belirlendi. Haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.