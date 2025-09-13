Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 yıllık birikimi ile aldı! İlk göz ağrısı 30 dakikada kül oldu… Şimdi herkesi uyarıyor

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de dört yıllık birikimiyle satın aldığı ve yalnızca bir kez kullandığı otomobili 30 dakika içinde yanan Cemal Kalkan’ın yaşadığı dram, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Cemal Kalkan, Tofaş marka otomobili ile Gültepe Mahallesi'ndeki bir ara sokakta seyir halindeyken kesin olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İlk etapta araç sahibi Cemal Kalkan ve çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken Kalkan'ın 4 yıllık çalışması sonucunda aldığı otomobili tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"EMEĞİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE CAYIR CAYIR YANDI”

Yaşadığı büyük üzüntüyü dile getiren Cemal Kalkan, aracının hurdasını bile atmaya kıyamadığını ve bu trajik olayın haftalarca gözünün önünden gitmediğini anlattı. Aracının yanışına engel olamayıp, 4 senelik emeğinin gözlerinin önünde yandığından bahseden Cemal Kalkan, "Aracıma gözüm gibi bakıyordum. Dört sene boyunca 265 bin lira civarı para biriktirmiştim. Arabamı 20 günde sadece 1 kere kullanmıştım. Arabamın neden yandığını bilmiyorum. Galiba benzin hortumlarında çatlak varmış. Yılların emeğimin gözümün önünde cayır cayır yanışını seyrettim. Yarım saat sürdü ya da sürmedi. Yanışına engel olamadım" dedi.

4 yıllık birikimi ile aldı! İlk göz ağrısı 30 dakikada kül oldu… Şimdi herkesi uyarıyor - 1. Resim

HURDASINI BİLE SAKLIYOR

Kalkan, "Benim ilk arabamdı. İlk göz ağrım olduğu için hurdasını atmaya kıyamadım, satamadım. Hurdaya falan da vermedim. Yanık haliyle duruyor. Çok üzgünüm. Keşke olmasaydı diyorum, ama oldu. Yapacak bir şey yok. Benden önceki sahibi bütün bakımlarının yapıldığını söylemişti. Ben de ona güvendim. Ama yine de birkaç sanayiciye götürmüştüm, bir problem görememişlerdi, meğerse benzin hortumları eskiymiş" şeklinde konuştu.

4 yıllık birikimi ile aldı! İlk göz ağrısı 30 dakikada kül oldu… Şimdi herkesi uyarıyor - 2. Resim

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT

Cemal Kalkan, ikinci el araç alacaklara aracın her yerine iyice bakmalarını şiddetle tavsiye etti.

4 yıllık birikimi ile aldı! İlk göz ağrısı 30 dakikada kül oldu… Şimdi herkesi uyarıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya’ya çarpacak! Altı gün sürecek koronal delik fırtınası yolda
